Anita verzamelt verhalen van mensen die contact met overleden huisdier hadden: ‘Komt vaker voor dan je denkt’

lezers helpen lezers Kees haalt 1700 messen en lepels op voor zijn ‘coronaha­ge­dis’: ‘Drie dagen uitgetrok­ken om alles in te zamelen’

9 februari NETTERDEN - De oproep van Kees Donkers, 66 jaar, voor vorken, messen en lepels, was niet aan dovemansoren gericht. 1700 stuks haalde hij ruim een maand geleden op in de Achterhoek en de Liemers. ,,Ik had drie dagen uitgetrokken om met de auto alles in te zamelen.’’