Annemieke begroet elke morgen haar cactussen en vetplanten: ‘Mijn ouders leven voort in dit leuke plantje’

mijn dierbare Eldien overleed aan een aneurysma: ‘Haar grootste schilderij is nog binnen de familie’

16 november RHENEN - Jildou Moolenaar (71) woont in Rhenen. Prominent in haar woonkamer hangt een schilderij dat haar zus Eldien gemaakt heeft. ,,Het is haar grootste schilderij", vertelt Moolenaar.