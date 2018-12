Ante is overdag implementatie consultant, maar ‘s nachts Mason Tonight

Eén keer in de drie weken tovert ze zich om tot Mason Tonight, haar mannelijke alterego die alles inzet om een mooie vrouw mee naar huis te krijgen. ,,Maar dan wel het klassieke soort vrouwenverslinder. Die met een giletje.’’ Joosten vertelt dat het idee anderhalf jaar geleden is ontstaan om als dragking op te treden. Ze gaat niet als dragking door het leven, het is een act die ze graag opvoert. In haar dagelijks leven is ze een implementatie consultant en loopt ze rond in chique pakken. ,,Het optreden als king begon bij house of Thomtom, daar hebben ze dus om de maand een dragshow en daar viel een king weg. Toen zijn ik en een paar vriendinnen op het idee gekomen om een boyband te beginnen, genaamd NoClue .’’

Boyband

Die boyband is in de tussentijd een graag geziene act op festivals als de Zwarte Cross en Roze Woensdag in Nijmegen. Ook treedt Joosten individueel op en is ze verkozen tot Mr. Bodytalk 2018 in Utrecht. ,,Ja, dat had ik echt niet zien aankomen. Het was een hele gave avond. Eigenlijk zijn er bijna geen verkiezingen voor kings, die zijn er heel veel voor queens, maar kings zie je niet snel. Veel dragqueens hebben ook nog nooit een king gezien eigenlijk.

Diversiteit

Als wij optreden krijgen we vaak de reactie: ‘wat doen die jongens op het podium?’. Het publiek ziet vaak niet dat we kings zijn en dat er zoiets bestaat. Daarmee zorgen we misschien wel weer voor meer diversiteit in de dragscene. En eigenlijk ook in de homoscene zelf. Vrouwen die hun mannelijke kant willen ontdekken kun je zo helpen, dat is wel heel mooi om te doen.’’



Die diversiteit probeert Joosten, samen met andere dragkings ook aan te kaarten bij de grote dragqueenverkiezing Miss Travestie Holland. ,,Zodat wij er ook een optreden in kunnen krijgen, of een playback-act samen met een van de queens kunnen doen. Het maakt hun mogelijkheden qua optreden ook groter en diverser, omdat ze nu nummers met mannenstemmen kunnen kiezen. Hoe je zoiets aankaart? Het plan op een presenteerblaadje geven en meedenken met de organisatie.’’