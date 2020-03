Autofanaat wacht op de gouden tip: wat is het verhaal achter zijn oude cabrio?

Aurora begon als wasbeer, maar mag nu naar ‘wereldkam­pi­oen­schap musical’

20 maart NIJMEGEN - Drie keer in de week is ze bezig met musical, Aurora D’Agnolo-Vallan (18). Daarnaast is de Nijmeegse druk met enkele vakken voor het komende staatsexamen havo en is ze extra uren gaan werken.