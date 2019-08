Bert heeft een enorme verzameling antieke klokken: ‘Het is een ziekte c.q. verslaving’

Als je door Berts enorme opslagruimte in Tiel loopt, kijk je je ogen uit. Er staan zóveel spullen, dat je nauwelijks meer de ruimte hebt om je door het magazijn voort te bewegen. Van paspoppen tot aan oude LP’s: de eigenaar van de FeestXpert in Wamel heeft het allemaal.

In het oog springend

Ook zijn er allerlei spullen van Ajax, zijn andere grote passie, te zien. Maar zijn enorme aantal oude klokken springt het meest in het oog: hij heeft er honderden, van groot tot klein.

De klokkenfanaat begon raakte op zijn zestiende gefascineerd door de uurwerken, zegt hij enthousiast. ,,Ik kwam toen in contact met een antiquair. Samen gingen we naar de allereerste vrijmarkt van Nederland, in Weerselo was dat. Ik was daar eigenlijk om Verkade-albums te kopen voor een man uit Lienden. Maar ik kwam daar dus ook klokken tegen. Ik vond ze prachtig. Toen is het begonnen, en later is het uit de hand gelopen.”

Ziekte c.q. verslaving

Felling komt al jaren door zijn andere werk - ‘ik doe ook wat met faillissementen’- op plaatsen in het hele land. Hij heeft in al die tijd een enorm netwerk opgebouwd, bestaande uit contacten die hem een foto sturen als ze ergens een mooie klok zien staan. En ondanks dat zijn ruimte bijna vol staat, gaat hij meestal toch overstag.

,,Ik kan het niet laten. Het is een ziekte c.q. verslaving, en er zijn geen medicijnen voor. Het zit gewoon in mij. Het lijkt wel of ik er mee geboren ben.”

Grote antiekroof

Zijn verzameling is enorm, maar had nog groter en waardevoller geweest als de diefstal in maart 2016 niet was gebeurd. Onbekenden roofden toen enkele tientallen klokken - de meest bijzondere in zijn collectie - uit de opslagplaats. Daarnaast roofden ze nog enkele kunstwerken mee.



Nog altijd is er heel weinig bekend over de roof, naar eigen zeggen ‘de grootste antiekroof in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog’. De daders zijn er mee weg gekomen en de klokken heeft hij nooit meer terug gezien. Felling is daar nog altijd zeer geëmotioneerd over. ,,Ik ben er nog elke dag mee bezig. Die klokken zijn mijn leven.”

