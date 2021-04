Edith zoekt inspiratie voor haar vrouwenhoofden: ‘Klederdracht heeft me altijd geïnteresseerd’

mijn dierbare Hans stuurde brief naar de burgemees­ter nadat huis werd verwoest in de oorlog: ‘Je bent een flinke jongen, schreef hij terug’

8 maart HUISSEN - Toen in 1944 het bombardement in Huissen plaatsvond, was Hans Lamers vier jaar. Zijn ouderlijk huis werd daardoor verwoest. Lamers woonde lang met zijn ouders en broers en zussen bij zijn oma. In 1951 vroeg hij de burgemeester van Huissen in een brief wanneer hun nieuwe huis eens klaar zou zijn.