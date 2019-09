Carlos (34) leed zwaar onder zijn adoptie: ‘In rap kan ik mijn gevoelens kwijt’

Welkom in mijn kamer Frida (69) uit Doetinchem: 'Ik stop pas met schilderen als ik niet meer kan'

19 september In de wekelijkse rubriek ‘Welkom in mijn kamer’vertellen mensen over hun opmerkelijke ruimte in huis. Dit keer: Frida Boland (69) uit Doetinchem over haar atelier.