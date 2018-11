De onzekere Jacob Jan werd de elegante Emma: ‘Ik ben van mezelf gaan houden’

Lippenstift, oogschaduw, nagellak, roodgeverfd haar, getatoeëerde wenkbrauwen en oorbellen: wie Voerman ziet, zou zomaar kunnen denken dat ze altijd al als vrouw door het leven ging. Die vrouwelijkheid uiten was alleen geen makkie. Ook niet de aankoop van die eerste jurk. ,,Uiteindelijk bestelde ik die online. Ik paste hem en vond het geen gezicht. Dat was zó ellendig. Gelukkig was het maar een verkeerde keus. Later ging ik met een vriendin shoppen en trok ik een blauwe jurk aan. ‘Wat ben ik elegant, dít ben ik’, was wat ik dacht.’’



Wat vooral moeilijk was: voor het eerst met een jurk voor de spiegel staan. ,,Ik vond dat nog enger dan ermee op straat lopen. Zoiets is een typisch voorbeeld van eenzame moed: het is voor jou iets heel groots maar er is niemand die voor je applaudisseert. Mensen snappen niet dat het zo spannend is, alleen je ‘interne fan’. Complimenten van mensen die me dapper vonden, kreeg ik pas toen ik op straat in m’n jurk rondliep. Terwijl dat voor mij toch wat minder heftig was. Het is een voorbeeld van glanzende moed.’’