De rechter moet deze zaak behandelen alsof het om een kind gaat

Jouw meningTwee ex-geliefden hebben een geschil over de omgangsregeling voor hun hond, de labrador Jax. Sinds 2016, het moment waarop het stel uit elkaar ging, voldeed de regeling prima. Tot nu. Jax, een labrador, was donderdag de inzet van een kort geding bij de rechtbank in Arnhem.