De voorbereiding voor een foto is al een foto waard

Favoriete plek van Nijmeegs filmhuis LUX voelt als een tweede woonkamer voor Voi­ce-kandidaat Collin Hoeve

25 januari NIJMEGEN - Alsof het zijn tweede woonkamer is. Zo voelt het Nijmeegse filmhuis en cultureel podium LUX voor singer-songwriter Collin Hoeve (35). De muzikant, momenteel te zien in The Voice of Holland, is fervent bezoeker van dit grootste arthouse van Nederland middenin zijn stad. ,,De relaxte sfeer, de ruimte, de vele creatieve mensen die er komen. Ik vind het er geweldig.’’