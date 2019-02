Een parachutesprong leverde Ellen uit Wanroij een whiplash op: ‘Ik wil mezelf weer zijn’

Favoriete plek van Sieneke negen jaar na Sha-la-Lie nog volop in de schijnwer­pers: ‘Hardlopen is uitlaat­klep’

22 februari NIJMEGEN - Een paar kwetterende vogels en af en toe een voorbijkomende wandelaar. Het is zowat het enige dat te horen is op de Hatertse en Overasseltse Vennen. Het natuurgebied bij Nijmegen is een oase van rust. ,,Hoor dan, hoe rustig het hier is. Dit is toch héérlijk’’, zegt zangeres Sieneke Peeters (26).