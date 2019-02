Gezocht: kinderen die hun kamer willen laten zien aan De Gelderlander

De afgelopen tijd hebben al veel kinderen hun kamer aan deze krant laten zien. Zo vertelde Jaap over zijn science fiction-kamer, Manus over zijn enorme landkaart en ruimtefanaat Florian over zijn heelal-kamer. Kan jouw kind ook enthousiast vertellen over zijn of haar kamer en wil het daarmee op de foto? Laat het ons dan weten. Of het nu om een heel bijzondere discokamer gaat, een kamer vol posters of gewoon een simpele kamer: voor alle kinderen is wel een plekje.