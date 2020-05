Hangbuikzwijn Spekkie is het favoriete huisdier van Bjarn (11): ‘Hij knort veel en snuffelt altijd rond’

Mijn hobby De hobby van Jaap liep ‘een beetje uit de hand’: duizenden treinkaar­ten, vliegtic­kets en trambiljet­ten

4 mei ARNHEM/DOETINCHEM - Treinkaartjes. Voor de een is het in 1981 een handige manier om de financiën bij te houden, voor de ander is het zo'n 40 jaar later een verzamelobject. Jaap Buurman (63) uit Arnhem spaart vervoersbewijzen en was dolblij met de oude tickets die hij aan zijn verzameling toe kon voegen.