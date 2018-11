Hans Dorrestijn is een vogelaar: 'Rondfladderende vogels in het bos brengen mij geluk’

de favoriete plek van...BENNEKOM - Het is een vreugdevolle afleiding van de dagelijkse beslommeringen. Zijn hart bonst als de Bennekomse schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn (78) met de verrekijker in de hand door het Heelsumse bos wandelt. Zo veel opwinding giert er door zijn lijf, als hij er op zoek is naar vogels. ,,Dit geeft zoveel vreugde. Door het vogelen heb ik er een vorm van geluk bijgekregen.’’

Sinds begin van deze eeuw maakt Dorrestijn écht werk van zijn hobby als vogelaar. In 2007 bracht hij zelfs zijn Vogelgids uit, na jaren van schrijven over drank, seks en een ongelukkig huwelijk. Stiekem zat het 'vogelen' er al lang in. Dorrestijn weet nog goed dat hij als jongetje van een jaar of 11 begin jaren 50 een lepelaar laag zag overvliegen in Vinkeveen. ,,Hoe die naar de overkant vloog; dat maakte zo'n indruk. En in mijn tweede huwelijk kwam er op een smalle landweg ooit ineens een roofvogel overgevlogen. Ik sloeg er steil van achterover. Later realiseerde ik dat dit een keizerarend moest zijn geweest.''

Fladderende vogels

De buitengewone interesse in vogels drong tot hem door na een zware ziekte. Hierna ging hij met zijn snorfietsje vaak naar het Heelsumse bos. Hij keek naar de fladderende vogels en besefte hoe prachtig ze waren. ,,Dat vogelen ben ik daarna steeds serieuzer gaan nemen. Het is spannend, troostrijk ook, om zo'n klein beestje te zien fladderen. Ik heb lievelingsvogels gekregen. Van het goudhaantje en het vuurgoudhaantje ben ik groot fan. Die komen geregeld voor en geven me een geweldig gevoel als ik ze zie.’’

Trots is hij ook op de andere bijzondere vogels die hij heeft gezien. ,,Ik was diep in de zestig toen ik voor het eerst de appelvink zag. Een verrukkelijke vogel. Ook de boomleeuwerik en de goudvink zijn favorieten van me.’’ Maar er zijn nog wensen. ,,Ooit hoop ik de wespendief nog te spotten. Die komt voor, maar heb ik nog nooit gezien. Net als de kuifmees. Ook die moet ik nog zien.’’

‘Ik blijf een sukkel in het veld’

Hoezeer Dorrestijn ook geniet van zijn hobby, soms komt hij bedrogen uit. Dan komt hij thuis zonder iets te hebben gespot. ,,Ik blijf een sukkel in het veld. Dan zegt een medevogelaar: 'Kijk, een kuifmees.' Maar voor mijn ogen er zijn, is die weg. Een tijd terug ging ik met actrice Lies Visschedijk vogelen. Helemaal niks gezien. Dat is jammer.’’