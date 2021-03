Harrie (88) rijdt nog één keer op de opgeknapte trekker van zoon Erik: ‘Hij wist nog precies hoe het moest’

Van Gerwen: ,,Mijn vader was boer en had een trekker nodig. Een nieuwe kostte 6000 gulden. Dat was erg veel geld in die tijd. Daarom zocht hij een gebruikte. Het werd een Engelse Ferguson 35 die in 1962 naar Nederland was gehaald.”



,,Deze jubileumuitvoering in de kleuren grijs en goud was overgespoten, dat verkocht beter. De kap was rood, de buik grijs. Mijn vader heeft hem vele jaren gebruikt, eerst voor het melkvee, later voor zijn vleeskalveren en akkerbouw.’’