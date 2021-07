Hendrik Jan had last van paniekaanvallen, nu helpt hij anderen: ‘Mijn rasoptimisme heeft me gered’

het roer omBENNEKOM – Vijf of zes paniekaanvallen per dag had hij. Elke keer was hij blij als hij weer een dag had overleefd. Hendrik Jan Dekker (65) vertelt: ,,Vanaf mijn 18e. Veertig jaar van ellende heb ik gehad. Maar gelukkig is dat voorbij. Mijn rasoptimisme en de ontdekking van de psychosociale therapie hebben me gered, sterker nog, ik help nu anderen met deze therapie.”