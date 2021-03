Henk (71) maakt wandelstokken van takken uit het bos: ‘Het is een hele verzameling geworden’

mijn hobby | video Lambert (59) reed met een opgeknapte tank dwars door een sloopwo­ning: ‘Ik wist wat ik deed’

12 november OVERASSELT - Lambert Bruijsten (59) restaureert tanks. ,,Dit is mijn zevende”, vertelt hij, kloppend op een Amerikaanse Shermantank achter zijn huis. ,,Die stond aan barrels op een schietterrein in Duitsland. Nu is ie weer in originele staat, met 4 centimeter dik plaatwerk.”