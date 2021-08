‘Het clowntje is voor mij goud waard’

,,Het was mijn verjaardag. Ik werkte in Wageningen en woonde in Elst. Murni vond het zo zielig dat ik elke dag in mijn eentje naar mijn werk moest rijden en weer terug. Op de achterkant van het rode jasje stond ‘I love you’. Zo zou ik altijd gezelschap hebben, vond Murni.’’



Hijmans wil het clowntje voor geen geld meer missen. Voor haar is het poppetje een kameraad die ze overal mee naartoe neemt. De supermarkt, op vakantie in Zweden. Het was er ook bij toen ze samen met haar man een aantal jaren in een kibboets in Israël verbleef. ,,We werkten daar in de tuin, de huishouding, het restaurant en de wasserij. En ik was op gezette tijden aan de beurt om de schuilkelders te controleren. Dat was een geweldige tijd, een hoogtepunt in ons leven. Eten deden we gezamenlijk in een eetzaal, wonen konden we in ons eigen paviljoen. Het clowntje stond daar in de vensterbank. Soms zette ik het in de boom die voor ons paviljoen stond.’’