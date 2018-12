Hoe vier jij Kerstmis? Stuur ons jouw mooiste kerstselfie!

De favoriete plek van... Actrice Stijn Fransen geniet bij en op het water: ‘Het laat me intens genieten’

21 december BENNEKOM/WAGENINGEN - De laatste weken was actrice Stijn Fransen, geboren in Wageningen en opgegroeid in Bennekom, één van de expeditieleden bij het programma Expeditie Robinson. Na 23 dagen eindigde haar avontuur. Fransen, vooral bekend van haar rol als Sam Dekker in Goede Tijden Slechte Tijden, werd er uit gestemd door de rest. Ze zou te sterk zijn in het spel. ,,Ze wilden me er blijkbaar graag uit”, zegt ze met een frons op haar gezicht.