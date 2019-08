Instagramheld Wesley stopt met ‘influencen’ en gaat touren met André Hazes

Koen (19) is een van de weinige jongens op ballet: 'Het is mijn redding geweest'

25 juli NIJMEGEN - Het is in Nederland nog geen alledaags beeld: een jongen die fanatiek aan ballet doet. Maar voor Koen Engelen (19) is het zijn lust en zijn leven. Het leven van Engelen is er zelfs compleet door veranderd. In positieve zin. ,,Balletdansen is mijn redding geweest, zeg ik weleens. Ik zou nu nooit zo gelukkig zijn als ik vroeger niet op ballet was gegaan."