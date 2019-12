Jaap (73) uit Dieren spaart timmermanspotloden: ‘Ik heb er wel 1400’

John van Bemmel (56) is elk jaar weer Sinter­klaas: ‘Dit geeft zoveel voldoening’

5 december WAMEL - Vandaag zijn ze weer overal: sinterklazen. Hulpsinterklazen welteverstaan, want er is natuurlijk maar een echte. Maar wie zijn eigenlijk die mensen die zich jaar in jaar uit in het warme pak met kriebelige baard hijsen? Constructiebankwerker en lasser John van Bemmel (56) uit Wamel is zo'n liefhebber.