Jan (67) bouwde een Lelijke Eend en rijdt ermee op begrafenissen: ‘Opbouw van twee meter lang voor de kist’

lievelingsplek ‘Onze nieuwe flat komt met kerst helemaal tot leven’

22 december ‘Welkom bij ons thuis’ is te lezen bij de verlichte beren naast de voordeur. Het thuis is de nieuwe woning van Miranda (55) en John (57) Schouten uit Nijmegen, nu voor een paar weken een echt kersthuis. Het stel verhuisde in augustus naar het appartement en wilde dat het snel als hun thuis zou voelen. De kerstspullen uit de vorige woning sleepten ze mee.