Jan Willem (59) uit Westervoort leeft in soort museum: ‘Hier liggen zoveel herinneringen’

,,Mijn moeder was zuinig. Haar inkomen was minimaal en aan spullen weggooien deed ze niet.



Ook was ze enorm van het verzamelen. Ze ging rommelmarkten af en kocht van alles: beelden, kopjes, bordjes, schilderijen”, vertelt hij.



,,In 1975 ging ze hier al met m’n vader wonen. Hij overleed al vroeg. Ik woonde een aantal jaar ergens anders. Maar in de jaren vlak voor mijn moeders dood ben ik terug bij haar gaan wonen, om haar te helpen.”



,,Na haar overlijden in 2009 heb ik alles leeggehaald. Onbewust zette ik later alles op dezelfde plek terug. Dat voelde vertrouwd.”