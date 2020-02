Janny (86) vond tijdens de oorlog een eierdopje tussen de puinhopen: ‘Alles was verwoest en dit vond ik’

Familie Vos kon voor een paar zakken tarwe met twee Amsterdammers mee op hun paard en wagen. ,,Overal heerste chaos. We gristen gauw onze matrassen, dekens en wat kleding mee.”



De Duitsers bliezen een groot gat in de dijk, waardoor het IJsselmeerwater de polder in stroomde. Toen de oorlog was afgelopen, kon Vos-Den Boer met haar vader terug naar het ouderlijk huis.



,,Op een zaterdag stapten we op de fiets. Bij aankomst bleek alles verwoest. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen. Van ons huis was amper iets over, het had langdurig in het polderwater gestaan." Vos-Den Boer zocht met haar vader naar bruikbare voorwerpen. Plotseling zag ze een oranje eierdopje.