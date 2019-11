Jantien (54) is hondenfotografe: ‘Ik probeer honden zo puur mogelijk te fotograferen'

mijn hobby Bens grootste wens voor zijn verzame­ling: een vorkhef­truck van Braun

7 november Toen Ben Rentrop (67) uit Nijmegen nog vrachtwagenchauffeur was, reed hij regelmatig een stukje om voor een nieuwe vorkheftruck. Geen grote, maar een klein model op schaal. ,,De dames van de promotie bij die leveranciers ontvingen me meestal met open armen. Ik was iemand die in hun product geïnteresseerd was. Maar ik moest soms ook echt zeuren om een model mee te krijgen. Ze worden vooral gemaakt als relatiegeschenk.”