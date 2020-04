Jasper heeft voetbalmuseum op zijn kamer: ‘Het is mijn leven’

Bas uit Nijmegen is hobbybrou­wer: 'Magisch om van graan je eigen drankje te maken'

9 april NIJMEGEN - Er hangt een aangename, lichtzoete geur in huis. Bas van Delft (60) staat in zijn keuken in een grote pan te roeren. Er staat water met mout op het vuur, de damp slaat ervan af. De Nijmegenaar is bezig bier te brouwen. Alles is voor een dag aan de kant gezet om ruimte te geven aan zijn ketels en pannen.