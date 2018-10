Jeanette en Cliff starten nieuw leven in Tenerife: 'Nederland is afgesloten'

Hoe anders is dat nu. Dwarslaesiepatiënt Jeanette Teunisse (52) uit Renkum is met haar man Cliff Folmer (42) begonnen aan 'haar tweede leven'. Niet in het koude Nederland, maar op het zonnige Tenerife. ,,Nederland is afgesloten. Nog geen moment hebben we spijt gehad van onze emigratie.’’

Zorgeloos leven

Na ruim een jaar voorbereiden zijn ze in juli geëmigreerd naar dit grootste eiland van de Canarische Eilanden. Tot een paar jaar terug leefden ze 'het perfecte leventje' in Nederland. Geen vuiltje was er aan de lucht. Zij werkte als moleculair biologisch analist, hij had een stukadoorsbedrijf. ,,We leidden een zorgeloos leven. Ik deed veel met m'n hondjes, sportte vaak en we genoten van vakanties. Naar Tenerife gingen we ook al vaak.’’

Hun leven veranderde compleet door die ene dag in april 2015. Door een val knapte een pin van een eerdere rugoperatie. De pin kwam in Jeanette's ruggenwervel terecht. Een dwarslaesie was het dramatische gevolg, waarna een intensieve revalidatietijd in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek volgde. ,,Het was heftig, ook daarna terug thuis. Na 48 jaar van het leven genieten was de verandering enorm. Ik leefde eerst ongecompliceerd, kon doen en laten wat ik wou. Maar door de dwarslaesie zat ik thuis. Ik verloor ook mijn baan en was opeens rolstoelafhankelijk. Ik kon dat oude leven niet meer leiden. Vooral de winters duurden lang.’’

Hersenschade

Hoe het geluk hen eerst toelachte, leek het ongeluk hen te blijven achtervolgen. Ook bij Cliff ging het goed mis. Op weg naar huis van Jeanette's afscheidsfeest van haar werk, kreeg hij in februari 2017 een ernstig ongeval. Hij raakte buiten bewustzijn en liep hersenschade op. Teunisse: ,,Daardoor heeft hij niet-aangeboren hersenletsel opgelopen. Hij functioneert anders dan eerst. Zijn geheugen laat hem bijvoorbeeld regelmatig in de steek.’’

Een moeilijke periode brak aan. ,,Mooier dan ons oude leven werd het niet meer. We wilden liever weg uit Nederland. Tenerife heeft ons altijd getrokken.’’

Vakantiegevoel

En dus hakten ze vorig jaar de knoop door. Hun huis kwam in de verkoop, er moest papierwerk gedaan worden en natuurlijk een nieuw onderkomen gezocht. Deze zomer waagden ze de grote stap en zijn ze, vijf afscheidsfeesten later, vertrokken. ,,Een betere keus hadden we niet kunnen maken. Tenerife is een toegankelijk eiland, we leven vooral buiten en trekken er veel meer op uit dan eerst. Dit fijne klimaat doet ons zó veel goeds.’’