Jessica (46) uit Groesbeek leeft met zeldzame aandoening sclerodermie: ‘Altijd kan er iets fout gaan’

Stamceltransplantatie

Ook met een schildklieraandoening, longfibrose en een nierziekte moet ze leven door haar aandoening, die zo'n 1.500 mensen in ons land hebben. ,,Door sclerodermie neemt het bindweefsel toe in de huid en organen. De huid zit strak over het lichaam. Ook mijn voeding komt via een andere manier binnen. Het is ook zichtbaar: mensen met sclerodermie hebben vaak grotere ogen en een kleine mond die lastig open kan.’’ Nooit zal ze een periode in 2006 vergeten. Ze was pas een halfjaar moeder van een zoontje en moest een stamceltransplantatie ondergaan van haar eigen cellen. Noodzakelijk, om haar leven te redden. ,,In mijn longen was het bindweefsel enorm snel toegenomen. Dat was zo erg, dat een stamceltransplantatie nodig was om dit te stoppen.’’

Onvoorspelbaarheid

Positiviteit

Positiviteit is ook hét sleutelwoord van Thonen. ‘You never know how strong you are, if beeing strong is the only choice you have’, de quote van Bob Marley, is haar motto. ,,Ik probeer zoveel mogelijk vreugde te halen uit mijn leven en van mijn gezin. Elke keer als ik denk dat het klaar is, besef ik me dat ik sterker ben dan ik denk.’’