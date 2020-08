Jette zoekt servies voor haar mozaïekmuur: ‘Ik knal alles kapot’

Bijzondere huisdieren ‘Is ‘ie echt?’ De ezel van Jacco wekt verbazing in Nijmegen

12 augustus NIJMEGEN - Voorbijgangers blijven verwonderd staan. ,,Is ie echt?” Het antwoord is ja én nee. De ezel is namelijk opgezet. Zijn linker glazen oog is opengesperd, waardoor hij, van die kant bekeken, in paniek lijkt. Rechts is zijn uitdrukking juist relaxt. Hij balkt zijn houten tanden en tong bloot. Of lacht ie?