Kakelende kip Nugget eet graag mee met baasje Bianca: ‘Het liefst pikt ze het eten van je vork’

Muziekfa­naat Jan heeft bijna 1000 oude singletjes: ‘Het krakende geluid van vinyl is heerlijk’

18 juni ELST - Bijna duizend singletjes heeft Jan Houterman (59) uit Elst. Allemaal op vinyl, allemaal uit de periode 1965 tot en met 1974. Het begon met een plaatje dat hij van zijn zus kreeg. You've got your troubles van The Fortunes uit 1965. ,,Ik hoorde het toen, in 1974, en was meteen in de ban van deze muziek.”