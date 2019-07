Koen (19) is een van de weinige jongens op ballet: 'Het is mijn redding geweest'

Engelen danst op spitzen en doet aan een combinatie van klassiek en modern ballet. 12 jaar was hij, toen hij op ballet ging. Een sport als voetbal, waar veel andere jongens in zijn klas op zaten, was niets voor hem. Hij koos voor ballet.



,,Gekke reacties kreeg ik niet. Het paste wel bij mij. Ik was altijd al wel van de meisjesdingen. Roze was vroeger mijn lievelingskleur bijvoorbeeld, ik speelde zelfs met barbies. En ik ging altijd veel met meisjes om. Iets als tennis en volleybal, dat ik eerst probeerde, pasten gewoon absoluut niet bij mij.”



Een opvallende verschijning is hij wel. Hij is de enige jongen bij de lessen en komt maar heel af en toe een andere jongen tegen. ,,Er hangt toch nog een beetje een cliché omheen. Jongens hebben al gauw het beeld dat je in een tutu rond moet huppelen. In de werkelijkheid is het keihard werken. Je moet ook jong beginnen om goed te worden. En de meeste jongens kiezen op jonge leeftijd niet voor ballet.”