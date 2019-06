Krachtpatser Marius is wereldkampioen bankdrukken: ‘Ik dacht dat ik dood ging’

Prestatie van formaat

Vanaf een fitnessbank in Tokyo drukte de krachtpatser het enorme gewicht omhoog. In de gewichtsklasse 93 tot 105 kilo werd Vermeulen door deze prestatie van formaat zelfs wereldkampioen. Onwerkelijk. Zo voelt het nog steeds voor de kersverse kampioen. Zijn coach, de bekende krachtsportster Ielja Strik, had er alle vertrouwen in dat Vermeulen goud kon gaan pakken. Zij was het die het 190 kilo zware gewicht uitkoos. De Beuningenaar zelf wist niet wat hem overkwam met de winst. ,,Het was zó enorm spannend. Het voelde alsof ik dood ging daar, zo zenuwslopend dat het was. Ik kon het bijna niet geloven. De ontlading was gigantisch, ik stond te springen als een klein kind.”

1.100 deelnemers

Geleerd in de bajes

Het maakte het des te spannender. ,,Maar mijn tegenstander ging voor een veel hoger gewicht en hij maakte een fout. Ook zijn laatste beurt werd afgekeurd, terwijl mijn derde beurt perfect liep.”



In de zaal van de Nijmeegse krachtsportvereniging Atlas demonstreert Vermeulen zijn bankdrukkwaliteiten. Erg groot is de sport in Nederland niet, zegt hij. ,,De sport is niet Olympisch erkend. In Japan, Amerika of Frankrijk leeft de sport veel meer.”



Eind jaren tachtig werkte hij in de bajes van Grave en kwam hij voor het eerst in aanraking kwam met het bankdrukken. ,,Je had daar elke verplichte sport- spel- en recreatie-uurtjes. Het was al snel duidelijk dat voetbal of een andere teamsport niet aan mij besteed was. Daarom ben ik me op krachtsport gaan richten.”