Leo (78) uit Tiel heeft meer dan duizend kleine vliegtuigen: ‘Compleet beeld Nederlandse luchtvaart’

,,Het is begonnen met modeltreinen, meer dan dertig jaar geleden. Het leek me aardig om er vliegtuigjes boven te hangen. Ik kocht een bouwpakketje van een KLM-Jumbo, deed er lampjes in en hing het op. Het werden er al snel meer. Toen we naar Tiel verhuisden had ik niet zoveel ruimte meer. De treinen verkocht ik, de vliegtuigen heb ik boven in de studio een plekje gegeven op planken aan de muur. Het zijn er inmiddels meer dan duizend.”