Lotte's slak Beertje heeft ogen op reuzensteeltjes: ‘Ik vind hem zo lief’

Lezers helpen lezers Reiziger Bart kocht op elke reis een miniatuur­fles­je: ‘Nu wil ik er iemand blij mee maken’

29 juni NIJMEGEN - Honderd miniatuurflesjes van ongeveer dertig jaar of ouder staan in de zaak van Bart Limburg (58). Limburg woont in Druten, en heeft in de Lange Hezelstraat in Nijmegen zo’n twintig jaar zijn reisbureau Travel XL Bart Limburg.