Maarten (11) zong met Guus Meeuwis en speelde trombone voor Máxima: ‘Dit was geweldig’

Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen. Zeker voor een jongen van 11. De jonge trombonist heeft er een bijzonder jaar op zitten. Het heeft, in positieve zin, veel impact op hem gehad. ,,Super om dit mee te maken. Zoiets gebeurt niet snel op mijn leeftijd.’’

Auditie

De avonturen heeft Maarten, die trombone speelt bij muziekschool Boogie Woogie, mede te danken aan z'n oud-muzieklerares Henrike Oonk. Zij dacht aan Maarten toen de muziekschool werd gevraagd kandidaten op te geven voor het AVROTROS-kinderprogramma ‘Lang leve de muziekshow’. Hij mocht op auditie in Amsterdam. ,,Daarbij werd gekeken naar hoe ik ben en op de camera reageer. Ik was door, maar het viel eerst nog wat tegen. Ik dacht dat ik op zou mogen treden, maar het werd een interview.’’

De teleurstelling duurde maar kort. Zijn interviewer was niemand minder dan Máxima. De koningin is erevoorzitter van ‘Meer Muziek in de Klas’, dat muziek maken bij scholieren stimuleert en verbonden is aan het programma. En dus mocht Maarten naar Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Bijzondere vrouw

Een script lag er niet. Máxima vroeg hem onder meer naar de muzikale familie van Maarten en naar hoe je trombone moet spelen. Maarten legde dat de koningin op zijn beurt al te graag uit. ,,We hadden weinig tijd, alles moest in één keer goed gaan. En dat ging het. Ze was ontzettend aardig. Ik vind haar echt een bijzondere vrouw.’’

Twee liedjes speelde Maarten: het nummer van Pirates of the Caribbean en Leef van André Hazes. ,,Dat vond ik nog het spannendst; of de noten goed zouden gaan. Want ik speel pas drie jaar trombone en het moest gelijk goed gaan. Gelukkig lukte het. Het was heel speciaal dit te doen.’’.

Muziekgala

Na de uitzending afgelopen najaar werd Maarten overspoeld met positieve reacties. Veel van zijn klasgenoten hadden gekeken. Een paar maanden later zaten zij weer voor de buis. Vlak voor de Kerst mocht de trombonist meedoen aan het Kerst Muziekgala in de Brabanthallen in Den Bosch, waar artiesten als Ilse DeLange en Sharon Doorson optraden. Maarten mocht optreden met Guus Meeuwis.



Een aantal keer repeteerden ze samen. Maarten mocht de trombone spelen bij het nummer ‘Vrolijk kerstfeest allemaal'. ,,Ik moest make-up op en werd gestyled. Dat was wel apart. Máxima zat ook in de zaal. In een filmpje dat werd opgenomen vroegen ze wat ik van haar vond. ‘Ze rook zo lekker', zei ik toen. In de zaal was te zien dat Máxima keihard moest lachen.’’

Volledig scherm Guus Meeuwis en Maarten. © Set Vexy Productions

Ondanks wat zenuwen vanwege een solo, ging het optreden goed. En wat hij van Guus vond? ,,Van tevoren denk je: ‘wow, ik sta daar met een beroemdheid'. Maar hij is ook maar een mens. Hij had je buurman kunnen zijn.’’ Met een goed gevoel kijkt Maarten terug op 2018. ,,Het was druk, ik was constant bezig. Maar dit was echt geweldig.’’