Maarten Tjallingii: 'Iedereen kan zijn eigen Posbank halen'

Het laat zich niet moeilijk raden. Die natuurrijke heuvel doet hem denken aan die zege tijdens de Italiaanse wielerronde, zo'n 2,5 jaar geleden. Op 'zijn' Posbank veroverde hij in zijn afscheidsjaar van de wielersport de blauwe bergtrui na de derde etappe. Een mooie prestatie, waardoor de heuvel altijd een speciaal plekje in zijn hart heeft. Maar de Posbank betekent voor hem 'zoveel meer dan dat'.

Doelen bereiken

De heuvel is een symbool dat iedereen kan helpen om zijn doelen te bereiken. Een metafoor zelfs, die in zijn huidige werk als mental coach vaak ter sprake komt. ,,Je kunt het zo zien. De Posbank is een heuveltje: een rechte streep naar boven, die eigenlijk voor iedereen wel haalbaar is. Heel wat anders dan bijvoorbeeld de Alpe d'Huez, een berg met 21 bochten en veel zware gedeeltes. In het leven is hiermee veel te vergelijken.’’