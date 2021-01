Marianne (57) maakt haar eigen sieraden: ‘Alleen al met oude fietsbanden kun je heel mooie dingen maken’

Soms lijkt het of er een bom is ontploft. Dan is Marianne Zoet (57) uit Rheden zo intensief bezig met haar sieradenwerk dat ze even niet aan opruimen denkt. In haar atelier aan huis heeft ze een grote werktafel en heel veel restmaterialen.



,,Zo’n 25 jaar geleden ontdekte ik dat je alleen al met oude fietsbanden heel mooie dingen kunt maken. Later kwamen daar andere materialen bij, zoals restanten leer en dingen uit de natuur. Hout, steentjes, schelpen, takjes: met simpele dingen kun je eenvoudig en zonder hoge kosten echt mooie sieraden maken. Er ging een wereld voor me open.’’