Mark (30) hielp vluchtelingen in Irak: ‘Meest bijzondere uit m'n leven’

De favoriete plek van... Televisie­kok Sandra Ysbrandy is graag toerist in eigen land

11 april OPHEMERT - Ze is maar wat graag toerist in eigen land. Waarom altijd naar verre oorden als er in Nederland zo veel te zien is? Ook al woonde de bekende televisiekok Sandra Ysbrandy (49) alleen als kind in het Gelderse Duiven, in onze provincie maakt ze nog zat leuke uitjes.