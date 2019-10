Niels (46) uit Nijmegen helpt liever mensen zonder baan dan dat hij zelf veel geld verdient

Lekker muziek draaien en sigaretjes roken in eigen café

25 september NIJMEGEN - Tom van den Eertwegh (42) uit Nijmegen vertelt over zijn favoriete kamer. Dat is zijn schuur, die hij heeft omgebouwd tot een soort café. En dat komt niet uit de lucht vallen: ,,Ik ben geboren en opgegroeid in het café van mijn ouders in Sint Anthonis. Niet vreemd dus dat ik er nu een heb ingericht in de schuur van ons nieuwe huis.