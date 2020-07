Nol (76) had geen idee dat zijn schildpad zo oud zou worden: ‘Ik vermoed dat hij mij gaat overleven’

Bijzondere huisdieren Vlinder­hond­jes Dotje en Bolt zijn grappig, lief en intelli­gent: ‘We werden onafschei­de­lijk’

22 juli OTTERSUM - Hay en Nelly Janssen uit Ottersum hebben twee vlinderhondjes, Dotje en Bolt. Hay: ,,We hebben altijd honden gehad. Toen de laatste overleed moesten we dat eerst verwerken. Toen kocht een van onze zoons een hond die een kruising is van een vlinderhond en een ander ras. Ik vond het wel een leuk dier en ben me erin gaan verdiepen.”