Piloot Rob zat ineens thuis en sloot zichzelf op in de kelder: ‘Ik zie het als een schilderij in huis’

Zijn overgrootmoeder kocht het pand in de historische binnenstad van Doesburg in 1917 en begon er juwelierszaak Hofs. Rob Backer (49) en zijn vriendin trokken er in 2008 in.



,,We wonen hier prachtig, recht tegenover de Martinikerk. Het pand met winkel is altijd in de familie gebleven. Wij maakten er een woonhuis van.”



Backer heeft in de loop van de jaren veel aangepast en opgeknapt, deels om het weer in de oude staat terug te brengen. ,,Het mooist vind ik het plafond in de woonkamer met de grote eiken balken en versierde sleutelstukken en de kelder uit de 17e eeuw.’’