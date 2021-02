Rob (71) maakte een paspop van oude stuivers: 'Sunny Boy Corona staat nu te glimmen’

mijn dierbare Sjaaks gouden koffiele­pel­tje is hem dierbaar: ‘Niemand anders mag eraan komen’

9 november OTTERSUM - Sjaak Smits uit Ottersum gebruikt nog elke dag een goudkleurig koffielepeltje dat hij zo'n twintig jaar geleden ontving van de directrice van het bejaardenhuis in Gennep. Tegenwoordig is het lepeltje vaak aanleiding voor een gesprek over vrijwilligerswerk of je inzetten voor een goed doel.