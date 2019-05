Robin (43) hoort sinds LSD-trip stemmen in zijn hoofd: ‘Het heeft mijn leven verrijkt’

Het ging zo slecht, dat hij in een periode van drie jaar 2,5 jaar opgenomen zat, vertelt hij nu nuchter. Schizofrenie kreeg hij meermaals als diagnose. ,,Ik had niks. En veel hulpverleners wisten niet wat ze met me aan moesten. Meer dan eens ben ik in de isoleercel gestopt. Gedwongen. Ik ben het daar nog altijd niet mee eens.’’



Hij was ‘het standaard beeld van een verwarde persoon’. Een paar maanden zwierf hij over straat. Totdat de knop omging.



,,Ik wilde de draad oppakken, herpakte me en ging weer studeren. Mijn scriptie deed ik, niet verrassend, over stemmen horen. Op een wereldcongres in Maastricht ging een wereld voor me open. Ik hoorde dat het een menselijke eigenschap is en ongeveer 1 op de 8 mensen weleens stemmen hoort of heeft gehoord.”