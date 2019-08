Ruud en Maaike maakten wereldreis met hun kinderen van 5 en 9: ‘Ons leven is veranderd’

De grote droom van het gezin is uitgekomen. Van een twaalfdaagse trekking in de Himalaya in Nepal tot een tocht met de auto door de woestijn van Australië. Van een ceremonie in een Tibetaans klooster tot een prachtige snorkeltocht tussen de manta's en schildpadden. De hoogtepunten stapelden zich op.



De reizigers zijn alweer even terug en hopen gezinnen die twijfelen over zo'n wereldreis te inspireren. ,,We krijgen zoveel reacties. Mensen vragen zich af of het te doen is, met jonge kinderen.”



Dat het mogelijk is, daar zijn ze het levende bewijs van. Het moeilijkste moment? ,,Terug thuis komen. Zeker 2,5 maand duurde het voor ik het leven hier weer gewend was”, zegt Van der Heiden, die een coachingspraktijk runt.