Ruud koestert het schilderij van zijn overleden vrouw: ‘Het helpt me bij het verwerken van verdriet’

lezers helpen lezers Elke dag hijst Bert de vlag: dankzij oproep is hij er 46 rijker

7 juni Elke dag hangen er twee andere vlaggen aan de stok bij Bert en Marianne de Maar in Winterswijk. Reclamevlaggen, clubvlaggen, landen-, stads- en streekvlaggen: het maakt ze niet uit. Elke dag om half 8 hijst Bert een vlag aan de zelfgemaakte stokken, één in de voor- en één in de achtertuin. Ze krijgen er vaak leuke opmerkingen over.