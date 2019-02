Sieneke negen jaar na Sha-la-Lie nog volop in de schijnwerpers: ‘Hardlopen is uitlaatklep’

Ze was pas net 18 toen ze plots volop in de schijnwerpers stond. Iedereen had wel een mening over haar hit Ik ben verliefd (Sha-La-Lie) waarmee ze in 2010 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Tot haar grote vreugde bleef het niet bij die ene hit en is Sieneke allesbehalve een eendagsvlieg gebleken. Haar agenda staat vol met optredens, besprekingen en nummers opnemen in de studio. En dan zorgt ze ook nog voor haar kindjes Rosalie (5) en Dani (1).



Sieneke is ‘ontzettend gelukkig met haar artiestenbestaan’. Maar soms het hoofd leegmaken heeft de geboren en getogen Nijmeegse ook nodig. Een rondje hardlopen door de vennen is haar ultieme uitlaatklep. ,,Dat is vroeger al ontstaan. Papa nam mij en mijn broertje hier vaak mee naartoe. Ook om een eindje te hardlopen. Nu wandel ik hier met m'n eigen kinderen, of ik ga alleen een stuk rennen. Ik vind het veel fijner om hier te sporten dan om naar de sportschool te gaan.’’