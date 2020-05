Sophie heeft een huis vol dode dieren: ‘De blik die een dier in z'n ogen heeft is prachtig’

Toen ze 16 jaar was, vond ze een buizerd: ,,Die was zo mooi en helemaal intact.” Ze wilde hem zelf opzetten. ,,Ik ontmoette een preparateur, hij leerde het me.” Het is zonde als een beest doodgaat en vergaat, vindt Kiela. ,,De blik die een dier in zijn ogen heeft, de vacht of de veren, ze zijn prachtig, ik wil ze het liefst een tweede leven geven.”



Ze deed een opleiding voor dierenartsassistent en daarnaast biotechniek. ,,Ik kreeg anatomie en pathologie. Je leert over spierstructuren, en dat botten wel de ene kant, maar niet de andere kant op kunnen buigen.” Waardevolle kennis voor een preparateur. Toch leerde ze de fijne kneepjes van het vak in de praktijk van De Museumwinkel in Nijmegen, die ze samen met vriend Erwin runt.