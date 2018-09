Vakantie stond opeens in het teken van vier gedumpte puppy's

Dat was in Moraiktika, op het Griekse eiland Korfoe. ,,Ze hebben de hondjes van een week of vier meegenomen naar de jachthaven en ze daar verzorgd. De hele vakantie waren ze in de weer om de puppy's in leven te houden. Ze gingen er 's nachts uit om ze te voeden, zijn naar de dierenarts geweest en ze hebben riempjes gekocht. Allemaal van hun eigen geld.''



Ondertussen liepen ze alle stichtingen en instanties af om een opvangplaats te regelen. ,,Ze hebben overal gevraagd, maar niemand had plaats. Op Instagram plaatsten ze een oproep en daar kregen ze fijne reacties op. Zo vonden ze nieuwe baasjes.''