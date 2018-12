Veroniek blijft anderen helpen na actie voor dakloze Erik: ‘Voelt zo goed’

NIJMEGEN - Een ander helpen: het is vaak een kleine moeite, maar je kunt er een wereld van verschil door maken. Klinkt cliché, maar dat het waar is merkt Veroniek Pieper (22) nu van dichtbij. Met haar collega's van de ABN AMRO in Nijmegen is ze onlangs in actie gekomen om de dakloze kunstenaar Erik de Winkel te hulp te schieten. De hulpactie smaakt naar meer. Via haar pas opgerichte Facebook-platform Help-een-ander.nl hoopt ze nog veel meer mensen te kunnen helpen.