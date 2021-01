Wie zijn die onschuldige slachtoffers van de oorlog? Hans speurt alles af, op zoek naar de nabestaanden

In april 2019 was Hans Ariëns (74) op een reünie. Een achterneef vertelde hem dat hun grootvader tijdens de Tweede Wereldoorlog door een Duitse scherpschutter in het Oosterbeekse bos was neergeschoten.



,,Ik was oprecht verbaasd! Dat bos kende ik goed. Ik heb er als kind gespeeld, heb er zo vaak op de bus gewacht, maar ik had nog nooit over deze executies gehoord. Oorlogsmisdaden vonden kennelijk niet alleen plaats in Nijmegen en Arnhem, maar ook in Renkum, Otterlo en Oosterbeek. Zo kwam ik op het idee om nabestaanden te gaan zoeken.”